KurseKategorien
Währungen / IWP
Zurück zum Aktien

IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF

145.18 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.93 bis zu einem Hoch von 145.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Russell Midcap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWP News

Tagesspanne
144.93 145.28
Jahresspanne
99.85 145.50
Vorheriger Schlusskurs
145.18
Eröffnung
145.18
Bid
145.18
Ask
145.48
Tief
144.93
Hoch
145.28
Volumen
151
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
3.17%
6-Monatsänderung
23.52%
Jahresänderung
23.54%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%