IWP: iShares Russell Midcap Growth ETF

145.18 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IWP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 144.93, а максимальная — 145.28.

Следите за динамикой iShares Russell Midcap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
144.93 145.28
Годовой диапазон
99.85 145.50
Предыдущее закрытие
145.18
Open
145.18
Bid
145.18
Ask
145.48
Low
144.93
High
145.28
Объем
151
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
23.52%
Годовое изменение
23.54%
