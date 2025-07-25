FiyatlarBölümler
IVE: iShares S&P 500 Value ETF

204.65 USD 0.47 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IVE fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 203.79 ve Yüksek fiyatı olarak 204.97 aralığında işlem gördü.

iShares S&P 500 Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
203.79 204.97
Yıllık aralık
165.44 206.63
Önceki kapanış
204.18
Açılış
204.64
Satış
204.65
Alış
204.95
Düşük
203.79
Yüksek
204.97
Hacim
824
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
1.20%
6 aylık değişim
7.67%
Yıllık değişim
3.94%
21 Eylül, Pazar