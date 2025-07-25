통화 / IVE
IVE: iShares S&P 500 Value ETF
204.65 USD 0.47 (0.23%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IVE 환율이 오늘 0.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 203.79이고 고가는 204.97이었습니다.
iShares S&P 500 Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
203.79 204.97
년간 변동
165.44 206.63
- 이전 종가
- 204.18
- 시가
- 204.64
- Bid
- 204.65
- Ask
- 204.95
- 저가
- 203.79
- 고가
- 204.97
- 볼륨
- 824
- 일일 변동
- 0.23%
- 월 변동
- 1.20%
- 6개월 변동
- 7.67%
- 년간 변동율
- 3.94%
20 9월, 토요일