IVE: iShares S&P 500 Value ETF
203.54 USD 0.59 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVE de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 202.52, mientras que el máximo ha alcanzado 204.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P 500 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IVE News
Rango diario
202.52 204.90
Rango anual
165.44 206.63
- Cierres anteriores
- 202.95
- Open
- 203.19
- Bid
- 203.54
- Ask
- 203.84
- Low
- 202.52
- High
- 204.90
- Volumen
- 1.253 K
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- 0.65%
- Cambio a 6 meses
- 7.09%
- Cambio anual
- 3.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B