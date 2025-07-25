CotizacionesSecciones
IVE: iShares S&P 500 Value ETF

203.54 USD 0.59 (0.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IVE de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 202.52, mientras que el máximo ha alcanzado 204.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares S&P 500 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
202.52 204.90
Rango anual
165.44 206.63
Cierres anteriores
202.95
Open
203.19
Bid
203.54
Ask
203.84
Low
202.52
High
204.90
Volumen
1.253 K
Cambio diario
0.29%
Cambio mensual
0.65%
Cambio a 6 meses
7.09%
Cambio anual
3.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B