KurseKategorien
Währungen / IVE
Zurück zum Aktien

IVE: iShares S&P 500 Value ETF

204.65 USD 0.47 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVE hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 203.79 bis zu einem Hoch von 204.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares S&P 500 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVE News

Tagesspanne
203.79 204.97
Jahresspanne
165.44 206.63
Vorheriger Schlusskurs
204.18
Eröffnung
204.64
Bid
204.65
Ask
204.95
Tief
203.79
Hoch
204.97
Volumen
824
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
1.20%
6-Monatsänderung
7.67%
Jahresänderung
3.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K