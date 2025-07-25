Währungen / IVE
IVE: iShares S&P 500 Value ETF
204.65 USD 0.47 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVE hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 203.79 bis zu einem Hoch von 204.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares S&P 500 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVE News
Tagesspanne
203.79 204.97
Jahresspanne
165.44 206.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 204.18
- Eröffnung
- 204.64
- Bid
- 204.65
- Ask
- 204.95
- Tief
- 203.79
- Hoch
- 204.97
- Volumen
- 824
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 7.67%
- Jahresänderung
- 3.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K