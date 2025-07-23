Валюты / IVE
IVE: iShares S&P 500 Value ETF
202.95 USD 0.89 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVE за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 202.75, а максимальная — 203.65.
Следите за динамикой iShares S&P 500 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IVE
Дневной диапазон
202.75 203.65
Годовой диапазон
165.44 206.63
- Предыдущее закрытие
- 203.84
- Open
- 203.47
- Bid
- 202.95
- Ask
- 203.25
- Low
- 202.75
- High
- 203.65
- Объем
- 2.174 K
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- 6.78%
- Годовое изменение
- 3.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.