Moedas / IVE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IVE: iShares S&P 500 Value ETF
204.18 USD 0.64 (0.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IVE para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 203.50 e o mais alto foi 204.74.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares S&P 500 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVE Notícias
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- SPMO: Detailed Review Of Invesco's $11.5B S&P 500 Momentum ETF (NYSEARCA:SPMO)
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- IVE: The Growth ETF Marketing Itself To Be A Value One (NYSEARCA:IVE)
- Should iShares S&P 500 Value ETF (IVE) Be on Your Investing Radar?
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Momentum And High-Beta Equity Factors Lead Market This Year
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- A Brilliant And Simple Large-Cap Strategy Anyone Can Do
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
Faixa diária
203.50 204.74
Faixa anual
165.44 206.63
- Fechamento anterior
- 203.54
- Open
- 203.91
- Bid
- 204.18
- Ask
- 204.48
- Low
- 203.50
- High
- 204.74
- Volume
- 1.426 K
- Mudança diária
- 0.31%
- Mudança mensal
- 0.97%
- Mudança de 6 meses
- 7.42%
- Mudança anual
- 3.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh