IVE: iShares S&P 500 Value ETF
204.65 USD 0.47 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IVE a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 203.79 et à un maximum de 204.97.
Suivez la dynamique iShares S&P 500 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
203.79 204.97
Range Annuel
165.44 206.63
- Clôture Précédente
- 204.18
- Ouverture
- 204.64
- Bid
- 204.65
- Ask
- 204.95
- Plus Bas
- 203.79
- Plus Haut
- 204.97
- Volume
- 824
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 1.20%
- Changement à 6 Mois
- 7.67%
- Changement Annuel
- 3.94%
20 septembre, samedi