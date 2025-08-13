Dövizler / ITRI
ITRI: Itron Inc
120.63 USD 0.46 (0.38%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ITRI fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 120.06 ve Yüksek fiyatı olarak 123.70 aralığında işlem gördü.
Itron Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
120.06 123.70
Yıllık aralık
90.11 140.04
- Önceki kapanış
- 121.09
- Açılış
- 123.14
- Satış
- 120.63
- Alış
- 120.93
- Düşük
- 120.06
- Yüksek
- 123.70
- Hacim
- 1.781 K
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- -0.49%
- 6 aylık değişim
- 15.17%
- Yıllık değişim
- 13.50%
21 Eylül, Pazar