ITRI: Itron Inc
117.47 USD 2.70 (2.25%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITRI за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.38, а максимальная — 121.09.
Следите за динамикой Itron Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
117.38 121.09
Годовой диапазон
90.11 140.04
- Предыдущее закрытие
- 120.17
- Open
- 120.50
- Bid
- 117.47
- Ask
- 117.77
- Low
- 117.38
- High
- 121.09
- Объем
- 1.670 K
- Дневное изменение
- -2.25%
- Месячное изменение
- -3.10%
- 6-месячное изменение
- 12.15%
- Годовое изменение
- 10.53%
