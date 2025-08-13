クォートセクション
通貨 / ITRI
株に戻る

ITRI: Itron Inc

121.09 USD 3.18 (2.70%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ITRIの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり118.69の安値と121.84の高値で取引されました。

Itron Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ITRI News

1日のレンジ
118.69 121.84
1年のレンジ
90.11 140.04
以前の終値
117.91
始値
118.94
買値
121.09
買値
121.39
安値
118.69
高値
121.84
出来高
1.894 K
1日の変化
2.70%
1ヶ月の変化
-0.12%
6ヶ月の変化
15.61%
1年の変化
13.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K