ITIC: Investors Title Company

254.15 USD 3.83 (1.48%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ITIC fiyatı bugün -1.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 254.06 ve Yüksek fiyatı olarak 259.02 aralığında işlem gördü.

Investors Title Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
254.06 259.02
Yıllık aralık
190.20 290.40
Önceki kapanış
257.98
Açılış
258.70
Satış
254.15
Alış
254.45
Düşük
254.06
Yüksek
259.02
Hacim
56
Günlük değişim
-1.48%
Aylık değişim
4.58%
6 aylık değişim
4.81%
Yıllık değişim
12.65%
21 Eylül, Pazar