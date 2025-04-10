Devises / ITIC
ITIC: Investors Title Company
254.15 USD 3.83 (1.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ITIC a changé de -1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 254.06 et à un maximum de 259.02.
Suivez la dynamique Investors Title Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ITIC Nouvelles
Range quotidien
254.06 259.02
Range Annuel
190.20 290.40
- Clôture Précédente
- 257.98
- Ouverture
- 258.70
- Bid
- 254.15
- Ask
- 254.45
- Plus Bas
- 254.06
- Plus Haut
- 259.02
- Volume
- 56
- Changement quotidien
- -1.48%
- Changement Mensuel
- 4.58%
- Changement à 6 Mois
- 4.81%
- Changement Annuel
- 12.65%
20 septembre, samedi