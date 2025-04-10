통화 / ITIC
ITIC: Investors Title Company
254.15 USD 3.83 (1.48%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ITIC 환율이 오늘 -1.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 254.06이고 고가는 259.02이었습니다.
Investors Title Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
254.06 259.02
년간 변동
190.20 290.40
- 이전 종가
- 257.98
- 시가
- 258.70
- Bid
- 254.15
- Ask
- 254.45
- 저가
- 254.06
- 고가
- 259.02
- 볼륨
- 56
- 일일 변동
- -1.48%
- 월 변동
- 4.58%
- 6개월 변동
- 4.81%
- 년간 변동율
- 12.65%
20 9월, 토요일