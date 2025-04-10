Währungen / ITIC
ITIC: Investors Title Company
257.98 USD 7.17 (2.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITIC hat sich für heute um 2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 253.02 bis zu einem Hoch von 257.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Investors Title Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ITIC News
Tagesspanne
253.02 257.98
Jahresspanne
190.20 290.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 250.81
- Eröffnung
- 253.02
- Bid
- 257.98
- Ask
- 258.28
- Tief
- 253.02
- Hoch
- 257.98
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 2.86%
- Monatsänderung
- 6.16%
- 6-Monatsänderung
- 6.39%
- Jahresänderung
- 14.34%
