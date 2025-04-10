Moedas / ITIC
ITIC: Investors Title Company
256.23 USD 5.42 (2.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ITIC para hoje mudou para 2.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 253.02 e o mais alto foi 257.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Investors Title Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
253.02 257.44
Faixa anual
190.20 290.40
- Fechamento anterior
- 250.81
- Open
- 253.02
- Bid
- 256.23
- Ask
- 256.53
- Low
- 253.02
- High
- 257.44
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 2.16%
- Mudança mensal
- 5.44%
- Mudança de 6 meses
- 5.67%
- Mudança anual
- 13.57%
