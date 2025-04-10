クォートセクション
通貨 / ITIC
ITIC: Investors Title Company

257.98 USD 7.17 (2.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ITICの今日の為替レートは、2.86%変化しました。日中、通貨は1あたり253.02の安値と257.98の高値で取引されました。

Investors Title Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

ITIC News

1日のレンジ
253.02 257.98
1年のレンジ
190.20 290.40
以前の終値
250.81
始値
253.02
買値
257.98
買値
258.28
安値
253.02
高値
257.98
出来高
22
1日の変化
2.86%
1ヶ月の変化
6.16%
6ヶ月の変化
6.39%
1年の変化
14.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K