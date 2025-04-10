通貨 / ITIC
ITIC: Investors Title Company
257.98 USD 7.17 (2.86%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITICの今日の為替レートは、2.86%変化しました。日中、通貨は1あたり253.02の安値と257.98の高値で取引されました。
Investors Title Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ITIC News
- Investors Title: Attractive Valuation And Sustainable Dividends Drive Outperformance(ITIC)
- Investors Title's Q2 Earnings Surge Y/Y on Real Estate Activity
- Investors Title Company declares quarterly dividend of $.46 per share
- Investors Title Company Declares Quarterly Dividend
- Investors Title Company Stock: Exposure To The US Housing Sector (NASDAQ:ITIC)
1日のレンジ
253.02 257.98
1年のレンジ
190.20 290.40
- 以前の終値
- 250.81
- 始値
- 253.02
- 買値
- 257.98
- 買値
- 258.28
- 安値
- 253.02
- 高値
- 257.98
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 2.86%
- 1ヶ月の変化
- 6.16%
- 6ヶ月の変化
- 6.39%
- 1年の変化
- 14.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K