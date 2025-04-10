Валюты / ITIC
ITIC: Investors Title Company
248.97 USD 5.87 (2.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITIC за сегодня изменился на -2.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 248.67, а максимальная — 253.49.
Следите за динамикой Investors Title Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Investors Title: Attractive Valuation And Sustainable Dividends Drive Outperformance(ITIC)
- Investors Title's Q2 Earnings Surge Y/Y on Real Estate Activity
- Investors Title Company declares quarterly dividend of $.46 per share
- Investors Title Company Declares Quarterly Dividend
- Investors Title Company Stock: Exposure To The US Housing Sector (NASDAQ:ITIC)
Дневной диапазон
248.67 253.49
Годовой диапазон
190.20 290.40
- Предыдущее закрытие
- 254.84
- Open
- 253.49
- Bid
- 248.97
- Ask
- 249.27
- Low
- 248.67
- High
- 253.49
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -2.30%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 2.67%
- Годовое изменение
- 10.35%
