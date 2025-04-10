Divisas / ITIC
ITIC: Investors Title Company
250.81 USD 1.84 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITIC de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 249.62, mientras que el máximo ha alcanzado 254.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Investors Title Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ITIC News
- Investors Title: Attractive Valuation And Sustainable Dividends Drive Outperformance(ITIC)
- Investors Title's Q2 Earnings Surge Y/Y on Real Estate Activity
- Investors Title Company declares quarterly dividend of $.46 per share
- Investors Title Company Declares Quarterly Dividend
- Investors Title Company Stock: Exposure To The US Housing Sector (NASDAQ:ITIC)
Rango diario
249.62 254.50
Rango anual
190.20 290.40
- Cierres anteriores
- 248.97
- Open
- 250.46
- Bid
- 250.81
- Ask
- 251.11
- Low
- 249.62
- High
- 254.50
- Volumen
- 29
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 3.21%
- Cambio a 6 meses
- 3.43%
- Cambio anual
- 11.16%
