Divisas / ITIC
ITIC: Investors Title Company

250.81 USD 1.84 (0.74%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ITIC de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 249.62, mientras que el máximo ha alcanzado 254.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Investors Title Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de ITIC en el pasado.

ITIC News

Rango diario
249.62 254.50
Rango anual
190.20 290.40
Cierres anteriores
248.97
Open
250.46
Bid
250.81
Ask
251.11
Low
249.62
High
254.50
Volumen
29
Cambio diario
0.74%
Cambio mensual
3.21%
Cambio a 6 meses
3.43%
Cambio anual
11.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B