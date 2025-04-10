Valute / ITIC
ITIC: Investors Title Company
254.15 USD 3.83 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ITIC ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 254.06 e ad un massimo di 259.02.
Segui le dinamiche di Investors Title Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
254.06 259.02
Intervallo Annuale
190.20 290.40
- Chiusura Precedente
- 257.98
- Apertura
- 258.70
- Bid
- 254.15
- Ask
- 254.45
- Minimo
- 254.06
- Massimo
- 259.02
- Volume
- 56
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- 4.58%
- Variazione Semestrale
- 4.81%
- Variazione Annuale
- 12.65%
20 settembre, sabato