254.15 USD 3.83 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ITIC ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 254.06 e ad un massimo di 259.02.

Segui le dinamiche di Investors Title Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
254.06 259.02
Intervallo Annuale
190.20 290.40
Chiusura Precedente
257.98
Apertura
258.70
Bid
254.15
Ask
254.45
Minimo
254.06
Massimo
259.02
Volume
56
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
4.58%
Variazione Semestrale
4.81%
Variazione Annuale
12.65%
