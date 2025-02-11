IPAY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF hisse senedi 57.49 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 57.02 - 57.60 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 57.01 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 28 değerine ulaştı. IPAY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF hisse senedi şu anda 57.49 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.88% ve USD değerlerini izler. IPAY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IPAY hisse senedi nasıl alınır? Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF hisselerini şu anki 57.49 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 57.49 ve Ask 57.79 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 28 ve günlük değişim oranı 0.70% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IPAY fiyat hareketlerini takip edin.

IPAY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 44.83 - 62.24 ve mevcut fiyatı 57.49 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 57.49 veya Ask 57.79 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.95% ve 6 aylık değişim oranı 8.12% değerlerini karşılaştırır. IPAY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ETFMG Prime Mobile Payments ETF hisse senedi yıllık olarak 62.24 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 44.83 - 62.24). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 57.01 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF performansını takip edin.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 44.83 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 57.49 ve hareket ettiği yıllık aralık 44.83 - 62.24 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IPAY fiyat hareketlerini izleyin.