IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
Le taux de change de IPAY a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.02 et à un maximum de 57.60.
Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IPAY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IPAY aujourd'hui ?
L'action Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF est cotée à 57.49 aujourd'hui. Elle se négocie dans 57.02 - 57.60, a clôturé hier à 57.01 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de IPAY présente ces mises à jour.
L'action Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF est actuellement valorisé à 57.49. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IPAY.
Comment acheter des actions IPAY ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF au cours actuel de 57.49. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.49 ou de 57.79, le 28 et le 0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IPAY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IPAY ?
Investir dans Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.83 - 62.24 et le prix actuel 57.49. Beaucoup comparent 0.95% et 8.12% avant de passer des ordres à 57.49 ou 57.79. Consultez le graphique du cours de IPAY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETFMG Prime Mobile Payments ETF ?
Le cours le plus élevé de ETFMG Prime Mobile Payments ETF l'année dernière était 62.24. Au cours de 44.83 - 62.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETFMG Prime Mobile Payments ETF ?
Le cours le plus bas de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) sur l'année a été 44.83. Sa comparaison avec 57.49 et 44.83 - 62.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IPAY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IPAY a-t-elle été divisée ?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.01 et 7.88% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 57.01
- Ouverture
- 57.09
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Plus Bas
- 57.02
- Plus Haut
- 57.60
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- 0.95%
- Changement à 6 Mois
- 8.12%
- Changement Annuel
- 7.88%
