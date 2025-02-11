- 概要
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
IPAYの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり57.02の安値と57.60の高値で取引されました。
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
IPAY株の現在の価格は？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの株価は本日57.49です。57.02 - 57.60内で取引され、前日の終値は57.01、取引量は28に達しました。IPAYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの株は配当を出しますか？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの現在の価格は57.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.88%やUSDにも注目します。IPAYの動きはライブチャートで確認できます。
IPAY株を買う方法は？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの株は現在57.49で購入可能です。注文は通常57.49または57.79付近で行われ、28や0.70%が市場の動きを示します。IPAYの最新情報はライブチャートで確認できます。
IPAY株に投資する方法は？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFへの投資では、年間の値幅44.83 - 62.24と現在の57.49を考慮します。注文は多くの場合57.49や57.79で行われる前に、0.95%や8.12%と比較されます。IPAYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETFMG Prime Mobile Payments ETFの株の最高値は？
ETFMG Prime Mobile Payments ETFの過去1年の最高値は62.24でした。44.83 - 62.24内で株価は大きく変動し、57.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETFMG Prime Mobile Payments ETFの株の最低値は？
ETFMG Prime Mobile Payments ETF(IPAY)の年間最安値は44.83でした。現在の57.49や44.83 - 62.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IPAYの動きはライブチャートで確認できます。
IPAYの株式分割はいつ行われましたか？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.01、7.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 57.01
- 始値
- 57.09
- 買値
- 57.49
- 買値
- 57.79
- 安値
- 57.02
- 高値
- 57.60
- 出来高
- 28
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 0.95%
- 6ヶ月の変化
- 8.12%
- 1年の変化
- 7.88%
