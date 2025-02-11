クォートセクション
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF

57.49 USD 0.48 (0.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IPAYの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり57.02の安値と57.60の高値で取引されました。

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IPAY株の現在の価格は？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの株価は本日57.49です。57.02 - 57.60内で取引され、前日の終値は57.01、取引量は28に達しました。IPAYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの株は配当を出しますか？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの現在の価格は57.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.88%やUSDにも注目します。IPAYの動きはライブチャートで確認できます。

IPAY株を買う方法は？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFの株は現在57.49で購入可能です。注文は通常57.49または57.79付近で行われ、28や0.70%が市場の動きを示します。IPAYの最新情報はライブチャートで確認できます。

IPAY株に投資する方法は？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFへの投資では、年間の値幅44.83 - 62.24と現在の57.49を考慮します。注文は多くの場合57.49や57.79で行われる前に、0.95%や8.12%と比較されます。IPAYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETFMG Prime Mobile Payments ETFの株の最高値は？

ETFMG Prime Mobile Payments ETFの過去1年の最高値は62.24でした。44.83 - 62.24内で株価は大きく変動し、57.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETFMG Prime Mobile Payments ETFの株の最低値は？

ETFMG Prime Mobile Payments ETF(IPAY)の年間最安値は44.83でした。現在の57.49や44.83 - 62.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IPAYの動きはライブチャートで確認できます。

IPAYの株式分割はいつ行われましたか？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.01、7.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.02 57.60
1年のレンジ
44.83 62.24
以前の終値
57.01
始値
57.09
買値
57.49
買値
57.79
安値
57.02
高値
57.60
出来高
28
1日の変化
0.84%
1ヶ月の変化
0.95%
6ヶ月の変化
8.12%
1年の変化
7.88%
24 10月, 金曜日
12:30
USD
CPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI前月比
実際
期待
12:30
USD
CPI前年比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI前年比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI n.s.a. 前月比
実際
期待
12:30
USD
CPI
実際
期待
14:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
期待
0.694 M
0.800 M
14:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
期待
-1.0%
20.5%
14:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
期待
55.0
55.0
14:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
期待
51.2
51.2
14:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
期待
4.6%
4.6%
14:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
期待
3.7%
3.7%
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
418
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
548
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待