IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
Курс IPAY за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.02, а максимальная — 57.60.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPAY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IPAY сегодня?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) сегодня оценивается на уровне 57.49. Инструмент торгуется в пределах 57.02 - 57.60, вчерашнее закрытие составило 57.01, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IPAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF в настоящее время оценивается в 57.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.88% и USD. Отслеживайте движения IPAY на графике в реальном времени.
Как купить акции IPAY?
Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) по текущей цене 57.49. Ордера обычно размещаются около 57.49 или 57.79, тогда как 28 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IPAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IPAY?
Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF предполагает учет годового диапазона 44.83 - 62.24 и текущей цены 57.49. Многие сравнивают 0.95% и 8.12% перед размещением ордеров на 57.49 или 57.79. Изучайте ежедневные изменения цены IPAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
Самая высокая цена ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) за последний год составила 62.24. Акции заметно колебались в пределах 44.83 - 62.24, сравнение с 57.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
Самая низкая цена ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) за год составила 44.83. Сравнение с текущими 57.49 и 44.83 - 62.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IPAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IPAY?
В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.01 и 7.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.01
- Open
- 57.09
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Low
- 57.02
- High
- 57.60
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 8.12%
- Годовое изменение
- 7.88%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- Пред.
- 4.00 млн
- Акт.
- 1.5%
- Прог.
- Пред.
- -0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.182%
- Прог.
- Пред.
- 1.650%