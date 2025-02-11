- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
El tipo de cambio de IPAY de hoy ha cambiado un 0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.02, mientras que el máximo ha alcanzado 57.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPAY News
- Why Is Affirm Holdings Stock Soaring Thursday? - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- PayPal Falls Despite Q2 Earnings Beating Estimates: ETFs in Focus
- Block Surges on S&P 500 Inclusion: ETFs in Focus
- IPAY: Superb Digital Payments Exposure (NYSEARCA:IPAY)
- FINX: Capturing All Major Trends Of The FinTech Industry
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Fidelity National Information's Growth To Accelerate In Q2 After A Slow Start In Q1: Analyst - Fidelity National Info (NYSE:FIS)
- Fidelity National Information Tumbles On Q4 Revenue Miss, Lackluster Outlook: Details - Fidelity National Info (NYSE:FIS)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IPAY hoy?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) se evalúa hoy en 57.49. El instrumento se negocia dentro de 57.02 - 57.60; el cierre de ayer ha sido 57.01 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IPAY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF se evalúa actualmente en 57.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.88% y USD. Monitoree los movimientos de IPAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IPAY?
Puede comprar acciones de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) al precio actual de 57.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.49 o 57.79, mientras que 28 y 0.70% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IPAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IPAY?
Invertir en Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.83 - 62.24 y el precio actual 57.49. Muchos comparan 0.95% y 8.12% antes de colocar órdenes en 57.49 o 57.79. Estudie los cambios diarios de precios de IPAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
El precio más alto de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) en el último año ha sido 62.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.83 - 62.24, una comparación con 57.01 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
El precio más bajo de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) para el año ha sido 44.83. La comparación con los actuales 57.49 y 44.83 - 62.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IPAY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IPAY?
En el pasado, Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.01 y 7.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.01
- Open
- 57.09
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Low
- 57.02
- High
- 57.60
- Volumen
- 28
- Cambio diario
- 0.84%
- Cambio mensual
- 0.95%
- Cambio a 6 meses
- 8.12%
- Cambio anual
- 7.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.694 M
- Prev.
- 0.800 M
- Act.
-
- Pronós.
- -1.0%
- Prev.
- 20.5%
- Act.
-
- Pronós.
- 55.0
- Prev.
- 55.0
- Act.
-
- Pronós.
- 51.2
- Prev.
- 51.2
- Act.
-
- Pronós.
- 4.6%
- Prev.
- 4.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7%
- Prev.
- 3.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 418
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 548
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.