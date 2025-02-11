- Übersicht
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
Der Wechselkurs von IPAY hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.02 bis zu einem Hoch von 57.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IPAY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IPAY heute?
Die Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) notiert heute bei 57.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 57.02 - 57.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.01 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von IPAY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IPAY Dividenden?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF wird derzeit mit 57.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IPAY zu verfolgen.
Wie kaufe ich IPAY-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) zum aktuellen Kurs von 57.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.49 oder 57.79 platziert, während 28 und 0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IPAY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IPAY-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF müssen die jährliche Spanne 44.83 - 62.24 und der aktuelle Kurs 57.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.95% und 8.12%, bevor sie Orders zu 57.49 oder 57.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IPAY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
Der höchste Kurs von ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) im vergangenen Jahr lag bei 62.24. Innerhalb von 44.83 - 62.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
Der niedrigste Kurs von ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) im Laufe des Jahres betrug 44.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.49 und der Spanne 44.83 - 62.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IPAY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IPAY statt?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.01 und 7.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.01
- Eröffnung
- 57.09
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Tief
- 57.02
- Hoch
- 57.60
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 8.12%
- Jahresänderung
- 7.88%
- Akt
-
- Erw
- 0.694 M
- Vorh
- 0.800 M
