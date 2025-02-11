IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
今日IPAY汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点57.02和高点57.60进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IPAY新闻
常见问题解答
IPAY股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF股票今天的定价为57.49。它在57.02 - 57.60范围内交易，昨天的收盘价为57.01，交易量达到28。IPAY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF目前的价值为57.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.88%和USD。实时查看图表以跟踪IPAY走势。
如何购买IPAY股票？
您可以以57.49的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF股票。订单通常设置在57.49或57.79附近，而28和0.70%显示市场活动。立即关注IPAY的实时图表更新。
如何投资IPAY股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF需要考虑年度范围44.83 - 62.24和当前价格57.49。许多人在以57.49或57.79下订单之前，会比较0.95%和。实时查看IPAY价格图表，了解每日变化。
ETFMG Prime Mobile Payments ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETFMG Prime Mobile Payments ETF的最高价格是62.24。在44.83 - 62.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF的绩效。
ETFMG Prime Mobile Payments ETF股票的最低价格是多少？
ETFMG Prime Mobile Payments ETF（IPAY）的最低价格为44.83。将其与当前的57.49和44.83 - 62.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IPAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IPAY股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.01和7.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.01
- 开盘价
- 57.09
- 卖价
- 57.49
- 买价
- 57.79
- 最低价
- 57.02
- 最高价
- 57.60
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- 8.12%
- 年变化
- 7.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.06 M
- 预测值
- 前值
- 4.00 M
- 实际值
- 1.5%
- 预测值
- 前值
- -0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.182%
- 预测值
- 前值
- 1.650%