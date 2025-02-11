报价部分
货币 / IPAY
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF

57.49 USD 0.48 (0.84%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IPAY汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点57.02和高点57.60进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IPAY股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF股票今天的定价为57.49。它在57.02 - 57.60范围内交易，昨天的收盘价为57.01，交易量达到28。IPAY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF目前的价值为57.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.88%和USD。实时查看图表以跟踪IPAY走势。

如何购买IPAY股票？

您可以以57.49的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF股票。订单通常设置在57.49或57.79附近，而28和0.70%显示市场活动。立即关注IPAY的实时图表更新。

如何投资IPAY股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF需要考虑年度范围44.83 - 62.24和当前价格57.49。许多人在以57.49或57.79下订单之前，会比较0.95%和。实时查看IPAY价格图表，了解每日变化。

ETFMG Prime Mobile Payments ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETFMG Prime Mobile Payments ETF的最高价格是62.24。在44.83 - 62.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF的绩效。

ETFMG Prime Mobile Payments ETF股票的最低价格是多少？

ETFMG Prime Mobile Payments ETF（IPAY）的最低价格为44.83。将其与当前的57.49和44.83 - 62.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IPAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IPAY股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.01和7.88%中可见。

日范围
57.02 57.60
年范围
44.83 62.24
前一天收盘价
57.01
开盘价
57.09
卖价
57.49
买价
57.79
最低价
57.02
最高价
57.60
交易量
28
日变化
0.84%
月变化
0.95%
6个月变化
8.12%
年变化
7.88%
23 十月, 星期四
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成品房销售额
实际值
4.06 M
预测值
前值
4.00 M
14:00
USD
成品房销售额月率 m/m
实际值
1.5%
预测值
前值
-0.2%
14:25
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
5年期TIPS拍卖
实际值
1.182%
预测值
前值
1.650%