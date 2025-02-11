- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
A taxa do IPAY para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.02 e o mais alto foi 57.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPAY Notícias
- Why Is Affirm Holdings Stock Soaring Thursday? - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- PayPal Falls Despite Q2 Earnings Beating Estimates: ETFs in Focus
- Block Surges on S&P 500 Inclusion: ETFs in Focus
- IPAY: Superb Digital Payments Exposure (NYSEARCA:IPAY)
- FINX: Capturing All Major Trends Of The FinTech Industry
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Fidelity National Information's Growth To Accelerate In Q2 After A Slow Start In Q1: Analyst - Fidelity National Info (NYSE:FIS)
- Fidelity National Information Tumbles On Q4 Revenue Miss, Lackluster Outlook: Details - Fidelity National Info (NYSE:FIS)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IPAY hoje?
Hoje Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) está avaliado em 57.49. O instrumento é negociado dentro de 57.02 - 57.60, o fechamento de ontem foi 57.01, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IPAY em tempo real.
As ações de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF está avaliado em 57.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.88% e USD. Monitore os movimentos de IPAY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IPAY?
Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) pelo preço atual 57.49. Ordens geralmente são executadas perto de 57.49 ou 57.79, enquanto 28 e 0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IPAY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IPAY?
Investir em Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF envolve considerar a faixa anual 44.83 - 62.24 e o preço atual 57.49. Muitos comparam 0.95% e 8.12% antes de enviar ordens em 57.49 ou 57.79. Estude as mudanças diárias de preço de IPAY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
O maior preço de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) no último ano foi 62.24. As ações oscilaram bastante dentro de 44.83 - 62.24, e a comparação com 57.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
O menor preço de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) no ano foi 44.83. A comparação com o preço atual 57.49 e 44.83 - 62.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IPAY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IPAY?
No passado Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.01 e 7.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.01
- Open
- 57.09
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Low
- 57.02
- High
- 57.60
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 0.84%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- 8.12%
- Mudança anual
- 7.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%