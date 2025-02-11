CotaçõesSeções
Moedas / IPAY
Voltar para Ações

IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF

57.49 USD 0.48 (0.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IPAY para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.02 e o mais alto foi 57.60.

Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IPAY Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IPAY hoje?

Hoje Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) está avaliado em 57.49. O instrumento é negociado dentro de 57.02 - 57.60, o fechamento de ontem foi 57.01, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IPAY em tempo real.

As ações de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF pagam dividendos?

Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF está avaliado em 57.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.88% e USD. Monitore os movimentos de IPAY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IPAY?

Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF (IPAY) pelo preço atual 57.49. Ordens geralmente são executadas perto de 57.49 ou 57.79, enquanto 28 e 0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IPAY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IPAY?

Investir em Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF envolve considerar a faixa anual 44.83 - 62.24 e o preço atual 57.49. Muitos comparam 0.95% e 8.12% antes de enviar ordens em 57.49 ou 57.79. Estude as mudanças diárias de preço de IPAY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETFMG Prime Mobile Payments ETF?

O maior preço de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) no último ano foi 62.24. As ações oscilaram bastante dentro de 44.83 - 62.24, e a comparação com 57.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETFMG Prime Mobile Payments ETF?

O menor preço de ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) no ano foi 44.83. A comparação com o preço atual 57.49 e 44.83 - 62.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IPAY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IPAY?

No passado Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.01 e 7.88% após os eventos corporativos.

Faixa diária
57.02 57.60
Faixa anual
44.83 62.24
Fechamento anterior
57.01
Open
57.09
Bid
57.49
Ask
57.79
Low
57.02
High
57.60
Volume
28
Mudança diária
0.84%
Mudança mensal
0.95%
Mudança de 6 meses
8.12%
Mudança anual
7.88%
23 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
4.06 milh
Projeç.
Prév.
4.00 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
1.5%
Projeç.
Prév.
-0.2%
14:25
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão TIPS a 5 anos
Atu.
1.182%
Projeç.
Prév.
1.650%