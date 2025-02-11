- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF
Il tasso di cambio IPAY ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.02 e ad un massimo di 57.60.
Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPAY News
- Why Is Affirm Holdings Stock Soaring Thursday? - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- PayPal Falls Despite Q2 Earnings Beating Estimates: ETFs in Focus
- Block Surges on S&P 500 Inclusion: ETFs in Focus
- IPAY: Superb Digital Payments Exposure (NYSEARCA:IPAY)
- FINX: Capturing All Major Trends Of The FinTech Industry
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Fidelity National Information's Growth To Accelerate In Q2 After A Slow Start In Q1: Analyst - Fidelity National Info (NYSE:FIS)
- Fidelity National Information Tumbles On Q4 Revenue Miss, Lackluster Outlook: Details - Fidelity National Info (NYSE:FIS)
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IPAY oggi?
Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF sono prezzate a 57.49. Viene scambiato all'interno di 57.02 - 57.60, la chiusura di ieri è stata 57.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IPAY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF pagano dividendi?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF è attualmente valutato a 57.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IPAY.
Come acquistare azioni IPAY?
Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF al prezzo attuale di 57.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.49 o 57.79, mentre 28 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IPAY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IPAY?
Investire in Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.83 - 62.24 e il prezzo attuale 57.49. Molti confrontano 0.95% e 8.12% prima di effettuare ordini su 57.49 o 57.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IPAY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
Il prezzo massimo di ETFMG Prime Mobile Payments ETF nell'ultimo anno è stato 62.24. All'interno di 44.83 - 62.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETFMG Prime Mobile Payments ETF?
Il prezzo più basso di ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) nel corso dell'anno è stato 44.83. Confrontandolo con gli attuali 57.49 e 44.83 - 62.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IPAY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IPAY?
Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.01 e 7.88%.
- Chiusura Precedente
- 57.01
- Apertura
- 57.09
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Minimo
- 57.02
- Massimo
- 57.60
- Volume
- 28
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- 0.95%
- Variazione Semestrale
- 8.12%
- Variazione Annuale
- 7.88%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.694 M
- Prev
- 0.800 M
- Agire
-
- Fcst
- -1.0%
- Prev
- 20.5%
- Agire
-
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.0
- Agire
-
- Fcst
- 51.2
- Prev
- 51.2
- Agire
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 4.6%
- Agire
-
- Fcst
- 3.7%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 418
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 548
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev