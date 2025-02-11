QuotazioniSezioni
Valute / IPAY
Tornare a Azioni

IPAY: Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF

57.49 USD 0.48 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IPAY ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.02 e ad un massimo di 57.60.

Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IPAY News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IPAY oggi?

Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF sono prezzate a 57.49. Viene scambiato all'interno di 57.02 - 57.60, la chiusura di ieri è stata 57.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IPAY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF pagano dividendi?

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF è attualmente valutato a 57.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.88% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IPAY.

Come acquistare azioni IPAY?

Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF al prezzo attuale di 57.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.49 o 57.79, mentre 28 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IPAY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IPAY?

Investire in Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.83 - 62.24 e il prezzo attuale 57.49. Molti confrontano 0.95% e 8.12% prima di effettuare ordini su 57.49 o 57.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IPAY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETFMG Prime Mobile Payments ETF?

Il prezzo massimo di ETFMG Prime Mobile Payments ETF nell'ultimo anno è stato 62.24. All'interno di 44.83 - 62.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETFMG Prime Mobile Payments ETF?

Il prezzo più basso di ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) nel corso dell'anno è stato 44.83. Confrontandolo con gli attuali 57.49 e 44.83 - 62.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IPAY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IPAY?

Amplify ETF Trust Amplify Mobile Payments ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.01 e 7.88%.

Intervallo Giornaliero
57.02 57.60
Intervallo Annuale
44.83 62.24
Chiusura Precedente
57.01
Apertura
57.09
Bid
57.49
Ask
57.79
Minimo
57.02
Massimo
57.60
Volume
28
Variazione giornaliera
0.84%
Variazione Mensile
0.95%
Variazione Semestrale
8.12%
Variazione Annuale
7.88%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC a/a
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev