- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
INDY: iShares India 50 ETF
INDY fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.52 ve Yüksek fiyatı olarak 52.19 aralığında işlem gördü.
iShares India 50 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDY haberleri
- Indika Energy’nin 6 aylık geliri kömür fiyatlarındaki düşüş nedeniyle %20 azaldı
- Indika Energy 6M25 slides: Revenue falls 20% amid coal price slump, non-coal growth
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- EPI Surpasses INDY As The Top India ETF (NASDAQ:INDY)
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Global Economic Outlook: August 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
Sıkça sorulan sorular
INDY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares India 50 ETF hisse senedi 51.61 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.52 - 52.19 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 143 değerine ulaştı. INDY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares India 50 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares India 50 ETF hisse senedi şu anda 51.61 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.35% ve USD değerlerini izler. INDY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
INDY hisse senedi nasıl alınır?
iShares India 50 ETF hisselerini şu anki 51.61 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.61 ve Ask 51.91 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 143 ve günlük değişim oranı -0.92% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INDY fiyat hareketlerini takip edin.
INDY hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares India 50 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.93 - 54.87 ve mevcut fiyatı 51.61 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.61 veya Ask 51.91 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.64% ve 6 aylık değişim oranı -2.95% değerlerini karşılaştırır. INDY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares India 50 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares India 50 ETF hisse senedi yıllık olarak 54.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.93 - 54.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares India 50 ETF performansını takip edin.
iShares India 50 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares India 50 ETF (INDY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.61 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.93 - 54.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INDY fiyat hareketlerini izleyin.
INDY hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares India 50 ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 51.57 ve yıllık değişim oranı -3.35% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 51.57
- Açılış
- 52.09
- Satış
- 51.61
- Alış
- 51.91
- Düşük
- 51.52
- Yüksek
- 52.19
- Hacim
- 143
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 0.64%
- 6 aylık değişim
- -2.95%
- Yıllık değişim
- -3.35%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki