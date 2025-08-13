INDY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares India 50 ETF hisse senedi 51.61 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.52 - 52.19 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 51.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 143 değerine ulaştı. INDY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares India 50 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares India 50 ETF hisse senedi şu anda 51.61 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.35% ve USD değerlerini izler. INDY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

INDY hisse senedi nasıl alınır? iShares India 50 ETF hisselerini şu anki 51.61 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 51.61 ve Ask 51.91 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 143 ve günlük değişim oranı -0.92% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte INDY fiyat hareketlerini takip edin.

INDY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares India 50 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.93 - 54.87 ve mevcut fiyatı 51.61 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 51.61 veya Ask 51.91 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.64% ve 6 aylık değişim oranı -2.95% değerlerini karşılaştırır. INDY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares India 50 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares India 50 ETF hisse senedi yıllık olarak 54.87 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.93 - 54.87). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 51.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares India 50 ETF performansını takip edin.

iShares India 50 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares India 50 ETF (INDY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 51.61 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.93 - 54.87 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki INDY fiyat hareketlerini izleyin.