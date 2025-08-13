CotaçõesSeções
Moedas / INDY
Voltar para Ações

INDY: iShares India 50 ETF

51.61 USD 0.04 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do INDY para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.52 e o mais alto foi 52.19.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares India 50 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDY Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de INDY hoje?

Hoje iShares India 50 ETF (INDY) está avaliado em 51.61. O instrumento é negociado dentro de 51.52 - 52.19, o fechamento de ontem foi 51.57, e o volume de negociação atingiu 143. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INDY em tempo real.

As ações de iShares India 50 ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares India 50 ETF está avaliado em 51.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.35% e USD. Monitore os movimentos de INDY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de INDY?

Você pode comprar ações de iShares India 50 ETF (INDY) pelo preço atual 51.61. Ordens geralmente são executadas perto de 51.61 ou 51.91, enquanto 143 e -0.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INDY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de INDY?

Investir em iShares India 50 ETF envolve considerar a faixa anual 46.93 - 54.87 e o preço atual 51.61. Muitos comparam 0.64% e -2.95% antes de enviar ordens em 51.61 ou 51.91. Estude as mudanças diárias de preço de INDY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares India 50 ETF?

O maior preço de iShares India 50 ETF (INDY) no último ano foi 54.87. As ações oscilaram bastante dentro de 46.93 - 54.87, e a comparação com 51.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares India 50 ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares India 50 ETF?

O menor preço de iShares India 50 ETF (INDY) no ano foi 46.93. A comparação com o preço atual 51.61 e 46.93 - 54.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INDY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de INDY?

No passado iShares India 50 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.57 e -3.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
51.52 52.19
Faixa anual
46.93 54.87
Fechamento anterior
51.57
Open
52.09
Bid
51.61
Ask
51.91
Low
51.52
High
52.19
Volume
143
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
0.64%
Mudança de 6 meses
-2.95%
Mudança anual
-3.35%
13 outubro, segunda-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
ALL
Relatório Mensal da OPEP
Atu.
Projeç.
Prév.