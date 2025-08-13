- Visão do mercado
INDY: iShares India 50 ETF
A taxa do INDY para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.52 e o mais alto foi 52.19.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares India 50 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INDY Notícias
- Receita da Indika Energy cai 20% no 1S25 em meio à queda nos preços do carvão
- Indika Energy 6M25 slides: Revenue falls 20% amid coal price slump, non-coal growth
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- EPI Surpasses INDY As The Top India ETF (NASDAQ:INDY)
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Global Economic Outlook: August 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de INDY hoje?
Hoje iShares India 50 ETF (INDY) está avaliado em 51.61. O instrumento é negociado dentro de 51.52 - 52.19, o fechamento de ontem foi 51.57, e o volume de negociação atingiu 143. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de INDY em tempo real.
As ações de iShares India 50 ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares India 50 ETF está avaliado em 51.61. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.35% e USD. Monitore os movimentos de INDY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de INDY?
Você pode comprar ações de iShares India 50 ETF (INDY) pelo preço atual 51.61. Ordens geralmente são executadas perto de 51.61 ou 51.91, enquanto 143 e -0.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de INDY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de INDY?
Investir em iShares India 50 ETF envolve considerar a faixa anual 46.93 - 54.87 e o preço atual 51.61. Muitos comparam 0.64% e -2.95% antes de enviar ordens em 51.61 ou 51.91. Estude as mudanças diárias de preço de INDY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares India 50 ETF?
O maior preço de iShares India 50 ETF (INDY) no último ano foi 54.87. As ações oscilaram bastante dentro de 46.93 - 54.87, e a comparação com 51.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares India 50 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares India 50 ETF?
O menor preço de iShares India 50 ETF (INDY) no ano foi 46.93. A comparação com o preço atual 51.61 e 46.93 - 54.87 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de INDY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de INDY?
No passado iShares India 50 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.57 e -3.35% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 51.57
- Open
- 52.09
- Bid
- 51.61
- Ask
- 51.91
- Low
- 51.52
- High
- 52.19
- Volume
- 143
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 0.64%
- Mudança de 6 meses
- -2.95%
- Mudança anual
- -3.35%
