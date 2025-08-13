QuotazioniSezioni
INDY: iShares India 50 ETF

51.61 USD 0.04 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio INDY ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.52 e ad un massimo di 52.19.

Segui le dinamiche di iShares India 50 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni INDY oggi?

Oggi le azioni iShares India 50 ETF sono prezzate a 51.61. Viene scambiato all'interno di 51.52 - 52.19, la chiusura di ieri è stata 51.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 143. Il grafico dei prezzi in tempo reale di INDY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares India 50 ETF pagano dividendi?

iShares India 50 ETF è attualmente valutato a 51.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di INDY.

Come acquistare azioni INDY?

Puoi acquistare azioni iShares India 50 ETF al prezzo attuale di 51.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.61 o 51.91, mentre 143 e -0.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di INDY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni INDY?

Investire in iShares India 50 ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.93 - 54.87 e il prezzo attuale 51.61. Molti confrontano 0.64% e -2.95% prima di effettuare ordini su 51.61 o 51.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di INDY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares India 50 ETF?

Il prezzo massimo di iShares India 50 ETF nell'ultimo anno è stato 54.87. All'interno di 46.93 - 54.87, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 51.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares India 50 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares India 50 ETF?

Il prezzo più basso di iShares India 50 ETF (INDY) nel corso dell'anno è stato 46.93. Confrontandolo con gli attuali 51.61 e 46.93 - 54.87 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda INDY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di INDY?

iShares India 50 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 51.57 e -3.35%.

Intervallo Giornaliero
51.52 52.19
Intervallo Annuale
46.93 54.87
Chiusura Precedente
51.57
Apertura
52.09
Bid
51.61
Ask
51.91
Minimo
51.52
Massimo
52.19
Volume
143
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.64%
Variazione Semestrale
-2.95%
Variazione Annuale
-3.35%
