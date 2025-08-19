- Panorámica
INDY: iShares India 50 ETF
El tipo de cambio de INDY de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.64, mientras que el máximo ha alcanzado 51.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares India 50 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de INDY hoy?
iShares India 50 ETF (INDY) se evalúa hoy en 51.78. El instrumento se negocia dentro de 51.64 - 51.92; el cierre de ayer ha sido 51.61 y el volumen comercial ha alcanzado 108. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios INDY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares India 50 ETF?
iShares India 50 ETF se evalúa actualmente en 51.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.03% y USD. Monitoree los movimientos de INDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de INDY?
Puede comprar acciones de iShares India 50 ETF (INDY) al precio actual de 51.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.78 o 52.08, mientras que 108 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de INDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de INDY?
Invertir en iShares India 50 ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.93 - 54.87 y el precio actual 51.78. Muchos comparan 0.98% y -2.63% antes de colocar órdenes en 51.78 o 52.08. Estudie los cambios diarios de precios de INDY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares India 50 ETF?
El precio más alto de iShares India 50 ETF (INDY) en el último año ha sido 54.87. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.93 - 54.87, una comparación con 51.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares India 50 ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares India 50 ETF?
El precio más bajo de iShares India 50 ETF (INDY) para el año ha sido 46.93. La comparación con los actuales 51.78 y 46.93 - 54.87 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de INDY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de INDY?
En el pasado, iShares India 50 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.61 y -3.03% después de las acciones corporativas.
