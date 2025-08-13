CotationsSections
Devises / INDY
INDY: iShares India 50 ETF

51.61 USD 0.04 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INDY a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.52 et à un maximum de 52.19.

Suivez la dynamique iShares India 50 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action INDY aujourd'hui ?

L'action iShares India 50 ETF est cotée à 51.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.52 - 52.19, a clôturé hier à 51.57 et son volume d'échange a atteint 143. Le graphique en temps réel du cours de INDY présente ces mises à jour.

L'action iShares India 50 ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares India 50 ETF est actuellement valorisé à 51.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de INDY.

Comment acheter des actions INDY ?

Vous pouvez acheter des actions iShares India 50 ETF au cours actuel de 51.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.61 ou de 51.91, le 143 et le -0.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de INDY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action INDY ?

Investir dans iShares India 50 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.93 - 54.87 et le prix actuel 51.61. Beaucoup comparent 0.64% et -2.95% avant de passer des ordres à 51.61 ou 51.91. Consultez le graphique du cours de INDY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares India 50 ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares India 50 ETF l'année dernière était 54.87. Au cours de 46.93 - 54.87, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 51.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares India 50 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares India 50 ETF ?

Le cours le plus bas de iShares India 50 ETF (INDY) sur l'année a été 46.93. Sa comparaison avec 51.61 et 46.93 - 54.87 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de INDY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action INDY a-t-elle été divisée ?

iShares India 50 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 51.57 et -3.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.52 52.19
Range Annuel
46.93 54.87
Clôture Précédente
51.57
Ouverture
52.09
Bid
51.61
Ask
51.91
Plus Bas
51.52
Plus Haut
52.19
Volume
143
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
0.64%
Changement à 6 Mois
-2.95%
Changement Annuel
-3.35%
