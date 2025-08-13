- Обзор рынка
INDY: iShares India 50 ETF
Курс INDY за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.52, а максимальная — 52.19.
Следите за динамикой iShares India 50 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INDY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций INDY сегодня?
iShares India 50 ETF (INDY) сегодня оценивается на уровне 51.61. Инструмент торгуется в пределах 51.52 - 52.19, вчерашнее закрытие составило 51.57, а торговый объем достиг 143. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares India 50 ETF?
iShares India 50 ETF в настоящее время оценивается в 51.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.35% и USD. Отслеживайте движения INDY на графике в реальном времени.
Как купить акции INDY?
Вы можете купить акции iShares India 50 ETF (INDY) по текущей цене 51.61. Ордера обычно размещаются около 51.61 или 51.91, тогда как 143 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции INDY?
Инвестирование в iShares India 50 ETF предполагает учет годового диапазона 46.93 - 54.87 и текущей цены 51.61. Многие сравнивают 0.64% и -2.95% перед размещением ордеров на 51.61 или 51.91. Изучайте ежедневные изменения цены INDY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares India 50 ETF?
Самая высокая цена iShares India 50 ETF (INDY) за последний год составила 54.87. Акции заметно колебались в пределах 46.93 - 54.87, сравнение с 51.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares India 50 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares India 50 ETF?
Самая низкая цена iShares India 50 ETF (INDY) за год составила 46.93. Сравнение с текущими 51.61 и 46.93 - 54.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций INDY?
В прошлом iShares India 50 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.57 и -3.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.57
- Open
- 52.09
- Bid
- 51.61
- Ask
- 51.91
- Low
- 51.52
- High
- 52.19
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- -2.95%
- Годовое изменение
- -3.35%
