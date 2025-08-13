КотировкиРазделы
Валюты / INDY
Назад в Рынок акций США

INDY: iShares India 50 ETF

51.61 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс INDY за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.52, а максимальная — 52.19.

Следите за динамикой iShares India 50 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости INDY

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций INDY сегодня?

iShares India 50 ETF (INDY) сегодня оценивается на уровне 51.61. Инструмент торгуется в пределах 51.52 - 52.19, вчерашнее закрытие составило 51.57, а торговый объем достиг 143. Всю динамику можно отследить на ценовом графике INDY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares India 50 ETF?

iShares India 50 ETF в настоящее время оценивается в 51.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.35% и USD. Отслеживайте движения INDY на графике в реальном времени.

Как купить акции INDY?

Вы можете купить акции iShares India 50 ETF (INDY) по текущей цене 51.61. Ордера обычно размещаются около 51.61 или 51.91, тогда как 143 и -0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения INDY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции INDY?

Инвестирование в iShares India 50 ETF предполагает учет годового диапазона 46.93 - 54.87 и текущей цены 51.61. Многие сравнивают 0.64% и -2.95% перед размещением ордеров на 51.61 или 51.91. Изучайте ежедневные изменения цены INDY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares India 50 ETF?

Самая высокая цена iShares India 50 ETF (INDY) за последний год составила 54.87. Акции заметно колебались в пределах 46.93 - 54.87, сравнение с 51.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares India 50 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares India 50 ETF?

Самая низкая цена iShares India 50 ETF (INDY) за год составила 46.93. Сравнение с текущими 51.61 и 46.93 - 54.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения INDY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций INDY?

В прошлом iShares India 50 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.57 и -3.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.52 52.19
Годовой диапазон
46.93 54.87
Предыдущее закрытие
51.57
Open
52.09
Bid
51.61
Ask
51.91
Low
51.52
High
52.19
Объем
143
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.64%
6-месячное изменение
-2.95%
Годовое изменение
-3.35%
13 октября, понедельник
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
11:00
ALL
Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти
Акт.
Прог.
Пред.