INDY: iShares India 50 ETF
INDYの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり51.64の安値と51.92の高値で取引されました。
iShares India 50 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
INDY株の現在の価格は？
iShares India 50 ETFの株価は本日51.78です。51.64 - 51.92内で取引され、前日の終値は51.61、取引量は108に達しました。INDYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares India 50 ETFの株は配当を出しますか？
iShares India 50 ETFの現在の価格は51.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.03%やUSDにも注目します。INDYの動きはライブチャートで確認できます。
INDY株を買う方法は？
iShares India 50 ETFの株は現在51.78で購入可能です。注文は通常51.78または52.08付近で行われ、108や-0.08%が市場の動きを示します。INDYの最新情報はライブチャートで確認できます。
INDY株に投資する方法は？
iShares India 50 ETFへの投資では、年間の値幅46.93 - 54.87と現在の51.78を考慮します。注文は多くの場合51.78や52.08で行われる前に、0.98%や-2.63%と比較されます。INDYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares India 50 ETFの株の最高値は？
iShares India 50 ETFの過去1年の最高値は54.87でした。46.93 - 54.87内で株価は大きく変動し、51.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares India 50 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares India 50 ETFの株の最低値は？
iShares India 50 ETF(INDY)の年間最安値は46.93でした。現在の51.78や46.93 - 54.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INDYの動きはライブチャートで確認できます。
INDYの株式分割はいつ行われましたか？
iShares India 50 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.61、-3.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 51.61
- 始値
- 51.82
- 買値
- 51.78
- 買値
- 52.08
- 安値
- 51.64
- 高値
- 51.92
- 出来高
- 108
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- -2.63%
- 1年の変化
- -3.03%
