クォートセクション
通貨 / INDY
株に戻る

INDY: iShares India 50 ETF

51.78 USD 0.17 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INDYの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり51.64の安値と51.92の高値で取引されました。

iShares India 50 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDY News

よくあるご質問

INDY株の現在の価格は？

iShares India 50 ETFの株価は本日51.78です。51.64 - 51.92内で取引され、前日の終値は51.61、取引量は108に達しました。INDYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares India 50 ETFの株は配当を出しますか？

iShares India 50 ETFの現在の価格は51.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.03%やUSDにも注目します。INDYの動きはライブチャートで確認できます。

INDY株を買う方法は？

iShares India 50 ETFの株は現在51.78で購入可能です。注文は通常51.78または52.08付近で行われ、108や-0.08%が市場の動きを示します。INDYの最新情報はライブチャートで確認できます。

INDY株に投資する方法は？

iShares India 50 ETFへの投資では、年間の値幅46.93 - 54.87と現在の51.78を考慮します。注文は多くの場合51.78や52.08で行われる前に、0.98%や-2.63%と比較されます。INDYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares India 50 ETFの株の最高値は？

iShares India 50 ETFの過去1年の最高値は54.87でした。46.93 - 54.87内で株価は大きく変動し、51.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares India 50 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares India 50 ETFの株の最低値は？

iShares India 50 ETF(INDY)の年間最安値は46.93でした。現在の51.78や46.93 - 54.87と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。INDYの動きはライブチャートで確認できます。

INDYの株式分割はいつ行われましたか？

iShares India 50 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.61、-3.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
51.64 51.92
1年のレンジ
46.93 54.87
以前の終値
51.61
始値
51.82
買値
51.78
買値
52.08
安値
51.64
高値
51.92
出来高
108
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
-2.63%
1年の変化
-3.03%
14 10月, 火曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
08:00
ALL
IEA月次石油市場レポート
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:20
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
19:25
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待