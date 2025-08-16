- Übersicht
INDY: iShares India 50 ETF
Der Wechselkurs von INDY hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.64 bis zu einem Hoch von 51.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares India 50 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von INDY heute?
Die Aktie von iShares India 50 ETF (INDY) notiert heute bei 51.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.64 - 51.92 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.61 und das Handelsvolumen erreichte 108. Das Live-Chart von INDY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie INDY Dividenden?
iShares India 50 ETF wird derzeit mit 51.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von INDY zu verfolgen.
Wie kaufe ich INDY-Aktien?
Sie können Aktien von iShares India 50 ETF (INDY) zum aktuellen Kurs von 51.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 51.78 oder 52.08 platziert, während 108 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von INDY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in INDY-Aktien?
Bei einer Investition in iShares India 50 ETF müssen die jährliche Spanne 46.93 - 54.87 und der aktuelle Kurs 51.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.98% und -2.63%, bevor sie Orders zu 51.78 oder 52.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von INDY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares India 50 ETF?
Der höchste Kurs von iShares India 50 ETF (INDY) im vergangenen Jahr lag bei 54.87. Innerhalb von 46.93 - 54.87 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares India 50 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares India 50 ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares India 50 ETF (INDY) im Laufe des Jahres betrug 46.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 51.78 und der Spanne 46.93 - 54.87 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von INDY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von INDY statt?
iShares India 50 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.61 und -3.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
