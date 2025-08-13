INDY: iShares India 50 ETF
今日INDY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点51.52和高点52.19进行交易。
关注iShares India 50 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDY新闻
- 印尼能源公司2025年上半年报告：煤炭价格下滑导致收入下降20%，非煤业务增长
- Indika Energy 6M25 slides: Revenue falls 20% amid coal price slump, non-coal growth
- Weekly Commentary: Two Questions
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- India Rate Cut Deferred, Not Dismissed
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- EPI Surpasses INDY As The Top India ETF (NASDAQ:INDY)
- Weekly Commentary: Canary?
- India’s Hidden Reform: Why U.S. Investors May Be Missing The Real Story
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Global Economic Outlook: August 2025
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- FLIN ETF: Strong Trends, Poor Track Record (NYSEARCA:FLIN)
常见问题解答
INDY股票今天的价格是多少？
iShares India 50 ETF股票今天的定价为51.61。它在51.52 - 52.19范围内交易，昨天的收盘价为51.57，交易量达到143。INDY的实时价格图表显示了这些更新。
iShares India 50 ETF股票是否支付股息？
iShares India 50 ETF目前的价值为51.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.35%和USD。实时查看图表以跟踪INDY走势。
如何购买INDY股票？
您可以以51.61的当前价格购买iShares India 50 ETF股票。订单通常设置在51.61或51.91附近，而143和-0.92%显示市场活动。立即关注INDY的实时图表更新。
如何投资INDY股票？
投资iShares India 50 ETF需要考虑年度范围46.93 - 54.87和当前价格51.61。许多人在以51.61或51.91下订单之前，会比较0.64%和。实时查看INDY价格图表，了解每日变化。
iShares India 50 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares India 50 ETF的最高价格是54.87。在46.93 - 54.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares India 50 ETF的绩效。
iShares India 50 ETF股票的最低价格是多少？
iShares India 50 ETF（INDY）的最低价格为46.93。将其与当前的51.61和46.93 - 54.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
INDY股票是什么时候拆分的？
iShares India 50 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.57和-3.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.57
- 开盘价
- 52.09
- 卖价
- 51.61
- 买价
- 51.91
- 最低价
- 51.52
- 最高价
- 52.19
- 交易量
- 143
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.64%
- 6个月变化
- -2.95%
- 年变化
- -3.35%