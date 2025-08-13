报价部分
货币 / INDY
回到股票

INDY: iShares India 50 ETF

51.61 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日INDY汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点51.52和高点52.19进行交易。

关注iShares India 50 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDY新闻

常见问题解答

INDY股票今天的价格是多少？

iShares India 50 ETF股票今天的定价为51.61。它在51.52 - 52.19范围内交易，昨天的收盘价为51.57，交易量达到143。INDY的实时价格图表显示了这些更新。

iShares India 50 ETF股票是否支付股息？

iShares India 50 ETF目前的价值为51.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.35%和USD。实时查看图表以跟踪INDY走势。

如何购买INDY股票？

您可以以51.61的当前价格购买iShares India 50 ETF股票。订单通常设置在51.61或51.91附近，而143和-0.92%显示市场活动。立即关注INDY的实时图表更新。

如何投资INDY股票？

投资iShares India 50 ETF需要考虑年度范围46.93 - 54.87和当前价格51.61。许多人在以51.61或51.91下订单之前，会比较0.64%和。实时查看INDY价格图表，了解每日变化。

iShares India 50 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares India 50 ETF的最高价格是54.87。在46.93 - 54.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares India 50 ETF的绩效。

iShares India 50 ETF股票的最低价格是多少？

iShares India 50 ETF（INDY）的最低价格为46.93。将其与当前的51.61和46.93 - 54.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INDY股票是什么时候拆分的？

iShares India 50 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.57和-3.35%中可见。

日范围
51.52 52.19
年范围
46.93 54.87
前一天收盘价
51.57
开盘价
52.09
卖价
51.61
买价
51.91
最低价
51.52
最高价
52.19
交易量
143
日变化
0.08%
月变化
0.64%
6个月变化
-2.95%
年变化
-3.35%
13 十月, 星期一
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
11:00
ALL
石油输出国组织(OPEC)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值