FiyatlarBölümler
Dövizler / INBX
Geri dön - Hisse senetleri

INBX: Inhibrx Inc

27.60 USD 0.95 (3.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INBX fiyatı bugün 3.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.35 ve Yüksek fiyatı olarak 29.47 aralığında işlem gördü.

Inhibrx Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INBX haberleri

Günlük aralık
26.35 29.47
Yıllık aralık
10.80 30.23
Önceki kapanış
26.65
Açılış
27.08
Satış
27.60
Alış
27.90
Düşük
26.35
Yüksek
29.47
Hacim
1.118 K
Günlük değişim
3.56%
Aylık değişim
-1.32%
6 aylık değişim
100.73%
Yıllık değişim
77.49%
21 Eylül, Pazar