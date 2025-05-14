Dövizler / INBX
INBX: Inhibrx Inc
27.60 USD 0.95 (3.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INBX fiyatı bugün 3.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.35 ve Yüksek fiyatı olarak 29.47 aralığında işlem gördü.
Inhibrx Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
INBX haberleri
Günlük aralık
26.35 29.47
Yıllık aralık
10.80 30.23
- Önceki kapanış
- 26.65
- Açılış
- 27.08
- Satış
- 27.60
- Alış
- 27.90
- Düşük
- 26.35
- Yüksek
- 29.47
- Hacim
- 1.118 K
- Günlük değişim
- 3.56%
- Aylık değişim
- -1.32%
- 6 aylık değişim
- 100.73%
- Yıllık değişim
- 77.49%
21 Eylül, Pazar