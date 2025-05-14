KurseKategorien
INBX: Inhibrx Inc

28.79 USD 2.14 (8.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INBX hat sich für heute um 8.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.35 bis zu einem Hoch von 29.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inhibrx Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.35 29.47
Jahresspanne
10.80 30.23
Vorheriger Schlusskurs
26.65
Eröffnung
27.08
Bid
28.79
Ask
29.09
Tief
26.35
Hoch
29.47
Volumen
363
Tagesänderung
8.03%
Monatsänderung
2.93%
6-Monatsänderung
109.38%
Jahresänderung
85.14%
