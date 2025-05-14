CotationsSections
INBX: Inhibrx Inc

27.60 USD 0.95 (3.56%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de INBX a changé de 3.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.35 et à un maximum de 29.47.

Suivez la dynamique Inhibrx Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.35 29.47
Range Annuel
10.80 30.23
Clôture Précédente
26.65
Ouverture
27.08
Bid
27.60
Ask
27.90
Plus Bas
26.35
Plus Haut
29.47
Volume
1.118 K
Changement quotidien
3.56%
Changement Mensuel
-1.32%
Changement à 6 Mois
100.73%
Changement Annuel
77.49%
