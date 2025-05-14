Valute / INBX
INBX: Inhibrx Inc
27.60 USD 0.95 (3.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INBX ha avuto una variazione del 3.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.35 e ad un massimo di 29.47.
Segui le dinamiche di Inhibrx Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
INBX News
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Inhibrx Biosciences stock
- Inhibrx Biosciences Beats Earnings
- Inhibrx Biosciences Stock: Seeing Soon If The Momentum Is Just Hype (NASDAQ:INBX)
- Ligand Pharmaceuticals Stock Earns 84 RS Rating
- Liquidia Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Arcutis Biotherapeutics Stock Scores RS Rating Upgrade
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Inhibrx Reports First Quarter 2025 Financial Results
Intervallo Giornaliero
26.35 29.47
Intervallo Annuale
10.80 30.23
- Chiusura Precedente
- 26.65
- Apertura
- 27.08
- Bid
- 27.60
- Ask
- 27.90
- Minimo
- 26.35
- Massimo
- 29.47
- Volume
- 1.118 K
- Variazione giornaliera
- 3.56%
- Variazione Mensile
- -1.32%
- Variazione Semestrale
- 100.73%
- Variazione Annuale
- 77.49%
21 settembre, domenica