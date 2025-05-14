货币 / INBX
INBX: Inhibrx Inc
26.71 USD 0.14 (0.53%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INBX汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点26.53和高点27.10进行交易。
关注Inhibrx Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INBX新闻
日范围
26.53 27.10
年范围
10.80 30.23
- 前一天收盘价
- 26.57
- 开盘价
- 26.71
- 卖价
- 26.71
- 买价
- 27.01
- 最低价
- 26.53
- 最高价
- 27.10
- 交易量
- 71
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- -4.50%
- 6个月变化
- 94.25%
- 年变化
- 71.77%
