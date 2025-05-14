Divisas / INBX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INBX: Inhibrx Inc
26.53 USD 0.04 (0.15%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INBX de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.19, mientras que el máximo ha alcanzado 27.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Inhibrx Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INBX News
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Inhibrx Biosciences stock
- Inhibrx Biosciences Beats Earnings
- Inhibrx Biosciences Stock: Seeing Soon If The Momentum Is Just Hype (NASDAQ:INBX)
- Ligand Pharmaceuticals Stock Earns 84 RS Rating
- Liquidia Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Arcutis Biotherapeutics Stock Scores RS Rating Upgrade
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Inhibrx Reports First Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
26.19 27.37
Rango anual
10.80 30.23
- Cierres anteriores
- 26.57
- Open
- 26.71
- Bid
- 26.53
- Ask
- 26.83
- Low
- 26.19
- High
- 27.37
- Volumen
- 312
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- -5.15%
- Cambio a 6 meses
- 92.95%
- Cambio anual
- 70.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B