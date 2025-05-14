通貨 / INBX
INBX: Inhibrx Inc
26.65 USD 0.12 (0.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INBXの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり26.50の安値と27.28の高値で取引されました。
Inhibrx Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INBX News
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Inhibrx Biosciences stock
- Inhibrx Biosciences Beats Earnings
- Inhibrx Biosciences Stock: Seeing Soon If The Momentum Is Just Hype (NASDAQ:INBX)
- Ligand Pharmaceuticals Stock Earns 84 RS Rating
- Liquidia Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Arcutis Biotherapeutics Stock Scores RS Rating Upgrade
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Inhibrx Reports First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
26.50 27.28
1年のレンジ
10.80 30.23
- 以前の終値
- 26.53
- 始値
- 26.97
- 買値
- 26.65
- 買値
- 26.95
- 安値
- 26.50
- 高値
- 27.28
- 出来高
- 266
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- -4.72%
- 6ヶ月の変化
- 93.82%
- 1年の変化
- 71.38%
