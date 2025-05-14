Валюты / INBX
INBX: Inhibrx Inc
26.57 USD 0.61 (2.24%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INBX за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.28, а максимальная — 27.89.
Следите за динамикой Inhibrx Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INBX
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Inhibrx Biosciences stock
- Inhibrx Biosciences Beats Earnings
- Inhibrx Biosciences Stock: Seeing Soon If The Momentum Is Just Hype (NASDAQ:INBX)
- Ligand Pharmaceuticals Stock Earns 84 RS Rating
- Liquidia Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Arcutis Biotherapeutics Stock Scores RS Rating Upgrade
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Inhibrx Reports First Quarter 2025 Financial Results
Дневной диапазон
26.28 27.89
Годовой диапазон
10.80 30.23
- Предыдущее закрытие
- 27.18
- Open
- 27.24
- Bid
- 26.57
- Ask
- 26.87
- Low
- 26.28
- High
- 27.89
- Объем
- 288
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- -5.01%
- 6-месячное изменение
- 93.24%
- Годовое изменение
- 70.87%
