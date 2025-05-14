통화 / INBX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INBX: Inhibrx Inc
27.60 USD 0.95 (3.56%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INBX 환율이 오늘 3.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.35이고 고가는 29.47이었습니다.
Inhibrx Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INBX News
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Inhibrx Biosciences stock
- Inhibrx Biosciences Beats Earnings
- Inhibrx Biosciences Stock: Seeing Soon If The Momentum Is Just Hype (NASDAQ:INBX)
- Ligand Pharmaceuticals Stock Earns 84 RS Rating
- Liquidia Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Arcutis Biotherapeutics Stock Scores RS Rating Upgrade
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Inhibrx Reports First Quarter 2025 Financial Results
일일 변동 비율
26.35 29.47
년간 변동
10.80 30.23
- 이전 종가
- 26.65
- 시가
- 27.08
- Bid
- 27.60
- Ask
- 27.90
- 저가
- 26.35
- 고가
- 29.47
- 볼륨
- 1.118 K
- 일일 변동
- 3.56%
- 월 변동
- -1.32%
- 6개월 변동
- 100.73%
- 년간 변동율
- 77.49%
20 9월, 토요일