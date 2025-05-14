시세섹션
통화 / INBX
INBX: Inhibrx Inc

27.60 USD 0.95 (3.56%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INBX 환율이 오늘 3.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.35이고 고가는 29.47이었습니다.

Inhibrx Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
26.35 29.47
년간 변동
10.80 30.23
이전 종가
26.65
시가
27.08
Bid
27.60
Ask
27.90
저가
26.35
고가
29.47
볼륨
1.118 K
일일 변동
3.56%
월 변동
-1.32%
6개월 변동
100.73%
년간 변동율
77.49%
20 9월, 토요일