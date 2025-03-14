Dövizler / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
68.69 USD 0.52 (0.76%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IMKTA fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.08 ve Yüksek fiyatı olarak 68.83 aralığında işlem gördü.
Ingles Markets Incorporated - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
68.08 68.83
Yıllık aralık
58.92 75.63
- Önceki kapanış
- 68.17
- Açılış
- 68.61
- Satış
- 68.69
- Alış
- 68.99
- Düşük
- 68.08
- Yüksek
- 68.83
- Hacim
- 166
- Günlük değişim
- 0.76%
- Aylık değişim
- 1.82%
- 6 aylık değişim
- 6.30%
- Yıllık değişim
- -6.01%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.652 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -0.6%
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%