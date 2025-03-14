FiyatlarBölümler
Dövizler / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A

68.69 USD 0.52 (0.76%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IMKTA fiyatı bugün 0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.08 ve Yüksek fiyatı olarak 68.83 aralığında işlem gördü.

Ingles Markets Incorporated - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
68.08 68.83
Yıllık aralık
58.92 75.63
Önceki kapanış
68.17
Açılış
68.61
Satış
68.69
Alış
68.99
Düşük
68.08
Yüksek
68.83
Hacim
166
Günlük değişim
0.76%
Aylık değişim
1.82%
6 aylık değişim
6.30%
Yıllık değişim
-6.01%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%