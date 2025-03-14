货币 / IMKTA
IMKTA: Ingles Markets Incorporated - Class A
69.08 USD 0.39 (0.57%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMKTA汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点68.56和高点69.08进行交易。
关注Ingles Markets Incorporated - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
68.56 69.08
年范围
58.92 75.63
- 前一天收盘价
- 68.69
- 开盘价
- 68.56
- 卖价
- 69.08
- 买价
- 69.38
- 最低价
- 68.56
- 最高价
- 69.08
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- 6.90%
- 年变化
- -5.47%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%